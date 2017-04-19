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19 апреля 2017
18 апреля 2017
11:01  19 апреля 2017 0

Государство будет покупать для россиян дорогие иностранные лекарства

Поездка Евгения Куйвашева в Новоуральск: завод Медсинтез и детский сад №15., лекарство, инсулин
Тяжело больным россиянам будут покупать заграничные лекарства за счет бюджетаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Редкие иностранные лекарства, аналогов которых нет в России, будут закупаться для больных за счет средств госбюджета. Авторами законодательной инициативы стали сенаторы Совета Федерации, входящие в комитет по социальной политике.

Как уточнил один из авторов законопроекта сенатор Валерий Рязанский, лекарства будут приобретать для тех, кто получит рецепт от врачебного консилиума. Сейчас такие препараты россияне покупают самостоятельно или при помощи благотворительных фондов, пишет портал «Русская планета».

Законопроект также определит перечень препаратов, которые обяжут оплачивать из регионального или федерального бюджета.

Кроме того, под действие законопроекта попадут лекарства, которые не продают в России из-за отсутствия лицензии. В Минздраве сообщили, что разрешение на ввоз незарегистрированных лекарств может быть выдано по заявлению медицинской, научной или образовательной организации. С 11 января 2016 года по 14 марта 2017 года всего было выдано 1,5 тысячи таких разрешений.

Нина Калинина
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