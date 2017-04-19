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Главные новости Курганской области
11:05  19 апреля 2017 0

В Кургане чиновники осуждены за поборы с дальнобойщиков

Отправка первой партии сжиженного природного газа автотранспортом из России в Казахстан. Екатеринбург, дальнобойщик, водитель грузовика
Сотрудники автодорнадзора обложили данью дальнобойщиковФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Два сотрудника управления государственного автодорожного надзора Курганской области признаны виновными в совершении 12 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Они брали взятки с проезжающих мимо дальнобойщиков.

Сотрудники Следственного комитета РФ по Курганской области установили, что в 2015 году предприимчивые чиновники получали взятки в суммах от 1 до 2 тысяч рублей от водителей большегрузных транспортных средств, осуществляющих междугородние автоперевозки. За эту сумму они не проверяли грузовики на превышение допустимой массы.

Кроме того один из обвиняемых приобрел под­ложный диплом о высшем образовании. Впоследствии это позволило ему продвигаться по службе в региональном Управлении автодорнадзора.

Преступная деятельность должностных лиц была пресечена в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Курганской области. Взяточников задержали с поличным. Суд назначил им штраф в размере 60 и 50 тысяч рублей соответственно.

Один из инспекторов, представивший подложный документ об образовании, был уволен с государственной службы. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечен ведущий специалист-эксперт, не организовавший должным образом проверку достоверности представляемых документов об образовании.

Татьяна Жаткина
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