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11:27  19 апреля 2017 0

Весна в Югре: в луже вблизи мечети утонула машина, а мэр предложил карать людей за свинство. ФОТО

Дороги города весной. Сургут, лужи, весна, ямы в асфальте, разбитые дороги, республики 72
Весна покажет, кто где не доложил асфальта в ямкуФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В югорских социальных сетях обсуждают весну, вступившую в свои права на территории региона. В микрорайонах городов автономного округа после схода снега обнажились кучи мусора, а на улицах разлились труднопреодолимые лужи.

В одной из луж, расположенной в Нижневартовске на улице Пикмана, утонул ВАЗ-2106. Событие произошло рядом с недостроенной мечетью. Водитель и пассажир смогли выбраться из авто и залезть на капот автомобиля. Фотографии опубликованы в группе «Привет, сей час Нижневартовск» во «ВКонтакте».

Тем временем в Сургуте мэр Вадим Шувалов разместил у себя на странице снимки мусора, разбросанного под окнами многоэтажки, и задал горожанам вопрос: как по их мнению, следует бороться с недобросовестными соседями.

«Сургутяне, некоторым из наших соседей нравится выбрасывать мусор из окон прямо в сугроб. Если зимой это незаметно, то с приходом весны появляются такие вот „подснежники“. Рядом с вашим домом такая же картина? Друзья, как по вашему мнению с этим бороться? Штрафовать виновных? Пристыдить разговором? Или же пусть это будет заботой только управляющей компании?», — спрашивает Вадим Шувалов.

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Фото: группа «Привет, сей час Нижневартовск» в соцсети «В Контакте»

Виктор Жуков
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