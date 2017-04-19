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12:43  19 апреля 2017 0

Энергетики ХМАО устроили тренировки в детском саду и на очистной станции. ФОТО

Аварийные бригады успешно справились с заданиемФото: пресс-служба «ЮТЭК-Региональные сети»

Противоаварийные тренировки персонала сервисных предприятий ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» прошли в Мегионе и Лангепасе. За короткий срок они восстановили электроснабжение канализационно-очистной станции, а также установили дизельную установку на время ремонтно-восстановительных работ линии, которая ведет к детскому саду и налоговой инспекции.

По легенде учений в Лангепасе из строя вышел трансформатор, питающий канализационно-очистные сооружения и котельную. Сотрудникам АО «ЮТЭК-Лангепас» нужно было скоординировать действия с предприятиями ООО «Проминформ Технологии» и филиал ООО «КонцессКом» «ЛКС», в концессии которых находятся станция и котельная. Энергетики предприятий распределили обязанности по переводу нагрузок, переключениям и обеспечили работу подключенной дизельной электроустановки на время восстановительных работ, сообщили в пресс-службе «ЮТЭК-Региональные сети». На устранение неполадки в целом ушло не более получаса.

«На этой тренировке свои навыки отрабатывали сотрудники трех разных предприятий, которым необходимо было скоординировать свои действия и максимально быстро решить задачу», — рассказал и. о. заместителя директора по эксплуатации — технического директора ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» Денис Бетев.

Следующие учения прошли с сотрудниками предприятия «Городские электрические сети» в Мегионе. Там, по условиям тренировки, линию повредил экскаватор при проведении земляных работ, в результате оказались обесточены детский сад «Крепыш», налоговая инспекция и часть жилых домов.

На то, чтобы транспортировать дизельную станцию к трансформаторной подстанции, перевести объекты на резервное питание, а также восстановить энергоснабжения отводился 1 час 20 минут. С этим заданием энергетики справились также успешно. «Тренировка прошла быстро и слаженно. Лишнее доказательство тому, что чем чаще мы проводим тренировки и заостряем внимание на каких-то деталях, тем лучше они откладываются в памяти» — отметил Денис Бетев.

Нина Калинина
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