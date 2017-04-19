Северная Корея показала, как нанесет ракетный удар по США. ВИДЕО

11:46 19 апреля 2017 0

КНДР опубликовала ролик-предупреждение о ракетном ударе по США Фото: depositphotos.com © URA.RU

Власти Северной Кореи продемонстрировали видеозапись, на которой показан пуск ракеты, имитирующий удар по Соединенным Штатам. Ролик был продемонстрирован в честь 105-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена.

Во время парада на экране сцены, на которой выступал военный хор, исполнявший патриотическую песню, транслировался пуск новой баллистической ракеты, которая затем пересекает океан и наносит удар по городу в США, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Уже в следующем кадре был показан горящий американский флаг на фоне кладбища. На концерте, как уточняет телеканал 360, прозвучали песни, в которых славятся пуски ракет и подразделение Тэпходон стратегических сил Корейской Народной армии, отвечающее за ракетные пуски.

Специалисты опасаются, что на параде показали новую межконтинентальную баллистическую ракету и фильм является предупрежденим американцам. В одной из песен на местном языке на празднике также шла речь о некой ракете, которая способна бросить вызов империализму, уточняет информагентство Nation News. Издание также указывает, что президент США Дональд Трамп ранее заявлял о том, что надеется на мир с северной Кореей, однако ожидает худшего на Корейском полуострове.