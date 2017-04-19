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19 апреля 2017
18 апреля 2017
17 апреля 2017
12:04  19 апреля 2017 0

Экс-начальник УМВД Зауралья Игорь Решетников выслушал приговор суда

Судебное Решетников Курган, решетников игорь
Игорь Решетников получил условный срок, сохранил звания, но должен государству 14,4 млн рублейФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
Курганские полицейские обвиняются в получении крупной взятки
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Бывший начальник УМВД по Курганской области Игорь Решетников, обвиняемый в превышении полномочий, осужден на три года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Также суд постановил взыскать с него 14,4 млн рублей причиненного ущерба. Вердикт огласил Курганский городской суд в среду, 19 апреля, передает корреспондент «URA.RU» из зала суда.

Суд признал Решетникова виновным в эпизоде использования центра реабилитации сотрудников УМВД на Болдинцево в личных целях. Что касается второго эпизода — оплаты невыполненных работ подрядчику по проектированию кинологического центра — наказание было снято по амнистии. Суд учел положительные характеристики подсудимого, наличие несовершеннолетнего ребенка, а также участие Решетникова в боевых действиях.

Игорь Решетников заявил, что будет обжаловать решение суда.

Ранее, как сообщало «URA.RU», Решетников заявлял о своей невиновности и провокациях со стороны сотрудников ФСБ. В своем последнем слове он рассказал, что имеет компромат на сотрудников, указывающий на их связь с теневым рынком алкоголя в Курганской области. По словам Решетникова, он пытался донести до руководителя регионального управления ФСБ эту информацию, но в ответ получил уголовное дело.

Экс-начальнику УМВД Курганской области Игорь Решетников, напомним, инкриминировали превышение должностных полномочий. По версии следствия, он использовал центр реабилитации сотрудников УМВД на Болдинцево в личных целях для своего отдыха и проживания, а также распорядился оплатить подрядчику невыполненные работы по проектированию кинологического центра.

Ранее по обвинению в получении взятки были осуждены бывшие заместители Решетникова Андрей Алешкин и Максим Шевелев, а также эк-начальник тыла Сергей Мазко.

Анна Бояркина
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