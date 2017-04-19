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19 апреля 2017
18 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
12:37  19 апреля 2017 0

Куйвашев заработал в три раза меньше своей жены. Глава региона отчитался о доходах

Встреча Евгения Куйвашева с журналистами на тему выборов 2016 г. Екатеринбург, куйвашев евгений
За год Куйвашев заработал 3,3 млн рублейФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Декларационная кампания
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Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев за 12 месяцев заработал 3,3 млн рублей. Глава региона отчитался в своих доходах за 2016 год.

Как следует из декларации, опубликованной на официальном сайте главы региона, в его индивидуальной собственности квартира в России площадью 144 квадратных метра, в долевой — площадью 131,7 квадратных метра. В гараже у Куйвашева припаркованы автоприцеп M3CA и гидроцикл VX 700.

Жена Куйвашева за 2016 год заработала в три раза больше своего супруга — 9,9 млн рублей. У нее в индивидуальной собственности две квартиры (118,7 кв. м. и 50,7 кв. м.), доли в квартире (131,7 кв. м.) и в двух нежилых помещениях (98,4 кв. м. и 107,6 кв. м.). Кроме того, на жену Куйвашева оформлен автомобиль Toyota RAV 4.

У несовершеннолетнего ребенка Куйвашева также есть доля в квартире площадью 131,7 квадрата.

Сергей Дианов
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