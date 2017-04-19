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19 апреля 2017
18 апреля 2017
Главные новости Москвы
12:12  19 апреля 2017 0

Дональд Трамп готовит американцев к ядерной войне с КНДР

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, трамп дональд
Дональд Трам готов ответить на угрозы Северной КореиФото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности обмена ядерными ударами между США и КНДР. Он отметил, что на данный момент непонятно, чего ждать от руководства Северной Кореи.

«Беспокоиться нужно всегда. Точно неясно, с кем мы имеем дело. Мы увидим, что будет. Ситуация очень, очень непростая. Надеюсь, что лидер КНДР хочет мира и мы хотим мира, и это станет окончательным решением», — приводит «Федеральное агентство новостей» интервью президента США телеканалу TMJ4.

Дональд Трамп надеется, что Китай обладает достаточным влиянием на КНДР, чтобы повернуть ситуацию в нужную сторону. По признанию президента, после встречи с китайским лидером Си Цзиньпинон, у него «открылись глаза» на КНДР. И если раньше он заявлял о том, что вопросы внешней политики его мало интересуют, то теперь американский лидер узнал много нового в вопросе корейского кризиса. После этого он сделал вывод, что Америка не может оставаться в стороне, приводит его слова «Утро.ру».

За сутки до этого, выступая на Fox News, Трамп отметил, что не собирается сообщать о своих планах и намерениях в отношении Северной Кореи. Издание отмечает, что риторика американских властей в отношении возможного начала войны с Северной Кореей становится все более угрожающей. Ранее вице-президент США Майкл Пенс сообщил о «конце эры стратегического терпения» в отношении КНДР. По его словам, к Северной Корее могут быть применены любые меры, и следует отбросить сомнения относительно решимости США быть вместе с союзниками.

Власти Северной Кореи на торжественной церемонии в честь 105-летия Ким Ир Сена продемонстрировали видео, на котором сымитирован ракетный удар по США, напоминает «Национальная служба новостей». Пока ракета летела к берегам США через море, на сцене исполняли песни о пусках ракет и подразделении Тэпхон стратегических сил Корейской Народной армии.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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