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19 апреля 2017
18 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
12:10  19 апреля 2017 0

Депутаты думы Екатеринбурга не приняли предложение наказывать коллег-прогульщиков

Официальное прощание Владимира Тунгусова с администрацией Екатеринбурга, тестов виктор
Тестов готов внести поправки в свой проектФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты городской думы Екатеринбурга потребовали доработать предложение вице-спикера Виктора Тестова о введении санкций в отношении коллег, прогуливающих заседания комиссий и думы.

Предложение заключалось в том, чтобы обязать депутатов предупреждать председателя думы или комиссии о невозможности присутствовать на заседании за день, а также выносить на голосование вопрос об уходе депутата с заседания, если ему это требуется.

В качестве санкций поправки в регламент предлагали лишать депутата-нарушителя компенсации за депутатскую деятельность, выплачиваемую из бюджета. Если депутат не участвует в работе думы без уважительной причины в течение месяца, его лишают 50% выплаты. Если в течение трех месяцев — 100%.

Кроме того, помимо выплат, проект поправок предлагает лишать нарушителей слова на заседании думы, если депутат отсутствовал на комиссии, где рассматривался тот или иной вопрос.

В ходе обсуждения думцы предложили внести корректировки в некоторые положения проекта поправок. В частности, дать возможность депутату предупреждать о своем отсутствии не только в письменной, но и устной форме, а также рассмотреть возможность не устраивать перерывы на заседании. Именно после них, по мнению депутатов, некоторые уходят.

Кроме того, думцы предложили исключить из проекта пункт о вынесении вопроса об уходе депутата с заседания на голосование.

Виктор Тестов заявил, что готов принять предложения коллег и внести поправки в подготовленный им проект. Обновленную редакцию рассмотрят на следующем заседании комиссии по местному самоуправлению.

Сергей Демин
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