{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,98
Динамика за 2 недели
Евро 59,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
19 апреля 2017
13:11  19 апреля 2017 0

На Урале ради экономии сокращают работников «дочки» РЖД

Электричка Войновка-Утешево. Тюмень
В семи регионах будет меньше тех, кто обслуживает электричкиФото: Николай Бастриков © URA.RU

Свердловская пригородная компания сокращает несколько десятков человек. Процесс идет в рамках оптимизации численности персонала и сокращения расходов. Высвобождаться будут сотрудники всех подразделений — от руководителей и офисных работников до линейного персонала, сообщили «URA.RU» в организации. Сами сотрудники заявляют, что сокращенных может быть в десятки раз больше.

Под сокращение в ОАО «Свердловская пригородная компания» попадет 39 человек — это по всем семи регионам присутствия СПК. В компании пояснили, что персонал будут увольнять с своих должностей в связи «с проводимой плановой оптимизацией численности и расходов компании для сохранения утвержденных бюджетных параметров».

В подразделении РЖД говорят, что всем высвобождающимся предложена новая работа. «Их знакомят со списком вакансий на РЖД, они могут перейти на другую работу. На сегодняшний день компанией предлагается около 100 вакансий разного уровня квалификации, и 11 человек уже приняли решение и трудоустроены на другие должности в компании», — поясняют в организации.

Сокращения на «железке» начались в марте. Читатели URA.RU рассказывали, о том, что они будут массовыми — десяткам сотрудникам были выданы уведомления об увольнениях. Срок высвобождения сотрудников — начало мая. В середине апреля у «URA.RU» появилась информация, что из СПК будут уволены около 700 человек. Численность работающих в СПК составляет около 1,5 тыс. человек. В СПК говорят, что до конца года больше никаких сокращений не будет.

Свердловская пригородная компания учреждена в 2005 году, 51% акций в ней принадлежит ОАО «РЖД», 49% — Мингосимущества Свердловской области. Главная задача СПК — перевозка пассажиров на пригородных электропоездах по территории Свердловской, Тюменской, Челябинской, Оренбургской, Курганской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. Одна из заявленных целей СПК — вывод заведомо провального вида деятельности на безубыточный уровень. По итогам 2015 года СПК получила 160 млн рублей прибыли.

Дарья Косинцева
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров