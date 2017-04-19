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12:29  19 апреля 2017 0

В мэрии Нижневартовска после приезда вице-губернатора объявлена эвакуация. Работают спасатели

Публичные слушания
В Нижневартовске загорелось здание мэрииФото: Александр Елизаров © URA.RU

В Нижневартовске во время рабочей поездки в город вице-губернатора по вопросами строительства Дмитрия Шаповала эвакуирована администрация. Из-за замыкания электрической проводки возникло сильное задымление. Сотрудники мэрии покинули здание и собрались на улице, сообщил «URA.RU» в среду, 19 апреля, источник в администрации. Известно, что из здания были выведены не менее 150 человек.

«Закоротило проводку. Было много дыма. Всех эвакуировали», — рассказывает очевидец.

Получить официальную информацию мэрии на момент публикации не удалось. Начальник управления по информационной политике города Светлана Селиванова не ответила на звонок журналистов.

Спасатели также воздерживаются от подробных комментариев. «Поступило сообщение о возгорании в административном здании. На место происшествия выехали 10 единиц техники, задействовано 28 человека от подразделений МЧС. Информация уточняется», — сообщили агентству в ГУ МЧС по ХМАО-Югре.

Эльдар Булатов
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