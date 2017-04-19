В день отчета Медведева Госдуму закрыли от иностранцев

12:33 19 апреля 2017 0

Для иностранцев закрыли вход в Госдуму на то время, пока перед депутатами будет отчитываться Дмитрий Медведев Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Депутатов Госдумы, их помощников, а также сотрудников аппарата нижней палаты парламента предупредили, что в среду, 19 апреля, будет ограничен въезд на парковку, а также ограничен вход в здание.

В объявлении, размещенном в здании на Охотном ряду, указывается, что 19 апреля в Госдуме пройдет ежегодный отчет правительства РФ перед депутатами, в связи с этим будет ограничен допуск на парковку.

«Также будет ограничен допуск организованных групп, в том числе прибывших на экскурсию, иностранных делегаций и иностранных граждан, посетителей по разовым пропускам в здания Государственной Думы с 8 часов 19.04.2017 года и до окончания мероприятия», — говорится в объявлении.

Председатель правительства Дмитрий Медведев выступит в Госдуме с ежегодным посланием в середине дня. Доклад премьера посвящен вопросам экономического развития, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Незадолго до визита на Охотный ряд Дмитрий Медведев встретился с президентом для обсуждения отчета. Одной из основных тем этой встречи было требование правительства о сохранении моратория на повышение налогов для бизнеса.