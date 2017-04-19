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19 апреля 2017
18 апреля 2017
17 апреля 2017
12:40  19 апреля 2017 0

ММК огласил список лучших партнеров

ММК. 85 лет. Магнитогорск, бердников сергей, юбилей, шиляев павел, ммк, производство, бахметьев виталий, магнитогорск, домна
Рейтинг контрагентов комбинат составляет второй разФото: Илья Московец © URA.RU

На Магнитогорском металлургическом комбинате назвали лучших поставщиков по итогам 2016 года, сообщили «URA.RU» в пресс-службе компании. Конкурс проводился второй раз, памятные дипломы получили победители в 14 номинациях.

Поставщиков оценивала специальная комиссия из представителей коммерческой службы ММК, проанализировав поставку материально-технических ресурсов и услуг за 2016 год и выбравшая самых надежных и добросовестных контрагентов. В их числе оказались компании их России, ближнего и дальнего зарубежья.

В номинации «Железорудное сырье» победила казахстанская ERG Sales AG, в номинации «Валаки» — ПАО «Новокраматорский машиностроительный завод», в номинации «Огнеупоры» АО «Боровичский комбинат огнеупоров», сотрудничающий с ММК с момента его пуска. Дипломом в номинации «Металлургическое оборудование» наградили люксембургскую «Пауль Вюрт», а поставляющий рельсы для Магнитки «Челябинский металлургический комбинат» выиграл номинацию «Черные металлы и трубы».

В номинации «Прокатное оборудование» победило ООО «СМС Металлургический Сервис» («СМС Групп ГмбХ»), в номинации «Упаковочные материалы» — ООО «Алькор». Также дипломы получили ООО «Объединенная сервисная компания» («Энергетическое оборудование»), АО «Кимрская фабрика им. Горького» («Средства индивидуальной защиты»), ОАО «Прокатмонтаж» («Капитальное строительство»). Лучшим поставщиком ГСМ признали АО «Инвестиционная компания „Профит“, а резинотехнических изделий — компанию „Курскрезинотехника“. Кроме этого, комиссия отметила „ОК Русал ТД“ („Цветные металлы и ферросплавы“) и „Торговый дом ‚Алтайталь‘ (‚Грузоподъемное оборудование‘).

«ММК сотрудничает примерно с 1,7 тыс. поставщиков. Мы систематически оцениваем эффективность этого сотрудничества: рейтинг поставщиков рассчитывается каждый квартал. Но мы решили на этом не останавливаться, и отметить лучших из лучших», — резюмировал гендиректор комбината Павел Шиляев.

Владимир Васин
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