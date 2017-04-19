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19 апреля 2017
18 апреля 2017
17 апреля 2017
13:17  19 апреля 2017 0

Школьники из Ноябрьска просят спасти ямальский заповедник от «Норникеля»

Школьники собрали подписи, чтобы защитить заповедник от "Норникеля"Фото с сайта change.org

Две семиклассницы из Ноябрьска написали петицию гендиректору компании «Норильский Никель» Олегу Потанину с просьбой уменьшить содержание вредных веществ, выбрасываемых заводом в атмосферу. Девочки провели научное исследование и обнаружили отходы производства норильской компании в снегу около заповедника «Гыданский» на Ямале. Петицию девушки разместили на портале change.org.

«В пробах снега было выявлено наличие меди, никеля, ниобия германия, серы. Эти загрязняющие вещества не свойственны работе предприятий, находящихся на территории округа. Ближайшим промышленным объектом, в результате работы которого могут появится эти вредные для экологии компоненты, является ПАО „ГМК“ Норильский Никель», — описывают свою работу авторы петиции. Они утверждают, что составили график Роы ветров, который подтвердил, что вещества попадают на территорию заповедника именно с «Норникеля».

Девушки устроили в школе акцию и собрали 227 подписей учеников в защиту заповедника «Гыданский»

«Мы знаем о значении вашего комбината для экономики страны. Но, все-таки надеемся на то, что вы с пониманием отнесетесь к нашему письму и примете необходимые меры, направленные на улучшении экологической ситуации и полном прекращении отравляющих выбросов в атмосферу», — пишут активистки

Вопрос о экологической безопасности «Норникеля» поднимался на международном арктическом форуме в Архангельске. О аналогичных проблемах там высказывался мэр одного из норвежских городов.

Представитель компании тогда пояснил, что добывать металлы из руды и не загрязнять при этом среду человечество еще не научилось. Но в компании работают над улучшением положения.

«Мы выберем самый экологичный и быстрый способ. Разработка проводится мировыми компаниями. Мы сократили выбросы в Норильске, закрывая заводы — это крайний шаг, который делают наши акционеры», — высказывался в Архангельске представитель Норникеля

Вячеслав Егоров
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