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Главные новости Тюменской области
13:03  19 апреля 2017 0

В Ишиме обрушилась стена дома, который так и не признали аварийным. ФОТО

В Ишиме в доме рухнула стенаФото: соцсети

В Ишиме в жилом доме по улице Заречной, 15 обрушилась стена между подвалом и подъездом. К счастью, обошлось без жертв. Об обрушении части стены сообщили сами жители дома в городских пабликах. В трехэтажном доме из-за ветхости рассыпалась кирпичная кладка.

Один из жителей Ишима, пожелавший остаться анонимным, рассказал «URA.RU», что дом находится в плачевном состоянии, однако признавать его непригодным для жилья никто не собирается. «Жители в затруднительной ситуации в ближайшее время их расселять точно никто не собирается, остается вопрос, кто и как определяет аварийность домов», — сказал собеседник агентства.

фото: соцсети

По информации с официального сайта администрации города, соседние дома по улице Заречной включены в программу «Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, подлежащих переселению в 2014—2016 годы», и уже должны расселяться.

Как сообщили в пресс-службе администрации Ишима, сами жители дома не позаботились о своем будущем. «От жителей дома не поступало обращения на обследование дома для признания его аварийным, — рассказал „URA.RU“ собеседник в пресс-службе. — Дом проблемный. Он сменил за пару лет уже три управляющие компании. Они отказываются от обслуживания, потому что жильцы не хотят платить за работы».

Чиновники также пояснили, что несущие конструкции дома остались целы и опасности обрушения здания в целом нет. Сразу после инцидента для ремонта были привлечены специальные службы. «Уже сегодня стену восстановят», — пообещали в пресс-службе администрации.

Владимир Балтунов
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