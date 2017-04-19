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19 апреля 2017
Главные новости Москвы
13:05  19 апреля 2017 0

Мария Захарова взбудоражила всех снимком в мини-шортах. ФОТО

Медиа-форум
Мария Захарова показала, как проводит утроФото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД Мария Захарова порадовала подписчиков новым снимком из спортзала. Многие из них, увидев на фото ее стройное тело, пообещали посещать спортзал регулярно.

Фотографию в Facebook Мария Захарова опубликовала из раздевалки, продемонстрировав подписчикам отличную физическую форму. «Всем бодрого спортивного утра!» — подписала снимок официальный представитель МИД.

Фото: Соцсети

На фотографии Мария Захарова позирует в мини-шортиках и розовой футболке. Подписчики дипломата подчеркнули, что глядя на эту фотографию, у них тоже появилось желание пойти и заняться спортом.

«Нет ничего лучше, чем привести себя в тонус с самого утра», «Мария, мотивировали, пойду потренируюсь, спасибо!» — признались подписчики.

Как пишет портал «Дни.ру», Мария Захарова активно занимается спортом и регулярно радует подписчиков сексуальными снимками. На официальных мероприятиях она всегда блистает в элегантных костюмах и платьях.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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