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19 апреля 2017
18 апреля 2017
17 апреля 2017
13:24  19 апреля 2017 0

Курганские активисты узнали, какие места горожане хотят облагородить на самом деле

Памятники Курган, памятник пичугину
Памятник Пичугину сам нуждается в реконструкцииФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Активисты центра прикладной урбанистики Кургана опубликовали результаты проведенного ими опроса граждан о том, какие объекты необходимо в первую очередь приводить в порядок в рамках национального проекта «Городская среда».

Все общественные пространства, представленные в опросе, были поделены на общегородские и локальные. В первой категории бесспорными лидерами стали ЦПКиО, набережная реки Тобол возле филармонии и Городской сад. Именно их граждане предлагают преобразовать в первую очередь. Среди локальных объектов победили сквер им. Высоцкого, Бошняковский сквер и территории у памятников Пичугину и Мальцеву.

Также курганцам предложили выбрать наиболее острые для города проблемы. Почти 70% опрошенных заявляют, что главной бедой города являются некачественные дороги и тротуары. Почти половина респондентов отмечают плохое качество содержания территорий, бесхозность, заброшенность, еще столько же — отток из Кургана молодёжи и профессионалов. Еще одна проблема, по мнению горожан — в большом количестве мусора на улицах.

Курганцев больше всего волнуют плохие дороги
Фото с сайта «Мой Курган»

«Мы опросили 137 человек. При том, что для объективности должна быть выборка хотя бы 1/1000 от населения, то есть около 300 человек. Но мы работаем с тем, что есть. Эти результаты в целом сходятся с тем, что получились у администрации города, так что им можно верить», — отметил один из авторов исследования Роман Овчинников в разговоре с «URA.RU».

Как ранее сообщало «URA.RU», на сайте городской администрации также состоялось голосование по определению мест для предстоящего благоустройства по проекту «Городская среда». Большинством голосов курганцы выбрали скейт-парк в ЦПКиО. В число лидеров попали также проект по благоустройству улицы Илизарова, сквер у памятника Тимофею Невежину и Бошняковский сквер. В текущем году на реализацию проекта Курган получит более 91,6 млн рублей, из них 60 млн — на благоустройство дворов, остальное — на парки и скверы.

Стас Достовалов
© Служба новостей «URA.Ru»
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