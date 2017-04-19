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Главные новости Тюменской области
13:21  19 апреля 2017 0

«Надо сдерживать патриотические порывы». В преддверии Дня Победы тюменский депутат обвинил горожан в низкой политической культуре

Клипарт, разное, наклейка на машине, 9мая, день победы
Народные избранники предложили тюменцам быть сдержанней в выражении патриотизмаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат городской думы Михаил Колосов в преддверии 9 мая призвал тюменцев отказаться от «экстравагантных» надписей на машинах. Народный избранник предложил горожанам «сдерживать патриотические порывы» и отметил, что к этой ситуации может подключиться полиция.

На заседании думской комиссии по соцполитике Колосов похвалил чиновников городского департамента культуры за подготовку к празднованию Дня Победы, однако добавил «один штрих».

«Патриотические чувства (жителей города, — ред.) порой проявляются в весьма экстравагантной форме, — сообщил он. — Вот эти рекламные надписи на такси, частных автомобилях, я даже заметил, что в преддверии 9 мая они появляются и на автобусах, в основном частных. Такие надписи, как „Вперед, на Берлин“, и тому подобное. Мне кажется, что это свидетельство того, что политическая культура у отдельных наших граждан невысока. Мне кажется, что такие патриотические порывы надо сдерживать все же — на уровне руководителей предприятий, на уровне нашей уважаемой полиции, и в вузах нашим юношам и девушкам надо тоже объяснять. Потому что в Тюмени не только тюменцы празднуют День Победы. Очень много гостей в городе, и когда такие лозунги появляются, это не совсем правильно».

Его поддержала председатель думской комиссии депутат Ольга Павлова. Отвечая на вопрос корреспондента «URA.RU», она отметила: «мы живем в мирное время, и с Германией мы сейчас не воюем».

«Шутки — а это же шуточным считается — по отношению к войне и к победе, я думаю, не совсем уместны, — заявила она. — Вот „Спасибо деду за победу“ — пожалуйста, хорошо. А вот „На Берлин“ — это разжигание розни ни к чему. Наш город — один из самых многонациональных, у нас очень много немцев проживает. Может быть, не надо выпускать такие плакаты, чтобы их не клеили. Надо и жителей наших попросить не обижать другие национальности. Мы же с вами не пойдем на Берлин?».

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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