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19 апреля 2017
Главные новости Москвы
13:27  19 апреля 2017 0

Путин сильно удивил новгородцев. «Я готова упасть от радости». ВИДЕО

Выступление президента РФ Владимира Путина на медиафоруме ОНФ. Санкт-Петербург, путин владимир, жест рукой
Владимир Путин умеет удивить народ неожиданными поступкамиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Во время официального визита в Великий Новгород президент РФ Владимир Путин неожиданно изменил свой маршрут и пошел на встречу с местными жителями, которые стояли за ограждением.

Больше всего вниманию президента обрадовались дети, пишет издание «Дни.ру». Одна из девочек в восторге произнесла: «Я готова упасть от радости». Впрочем, длительного общения с горожанами не получилось, уже спустя минуту президент продолжил путь на заседание Государственного совета, посвященное защите прав потребителей.

До этого глава государства встречался в новгородскими бизнесменами, уточнил в своем Тwitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов‏.

Нина Калинина
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