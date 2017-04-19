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19 апреля 2017
13:41  19 апреля 2017 0

Начальник ГИБДД Юрий Демин рассказал, когда водителей начнут штрафовать за отсутствие знака «Шипы»

Пресс-конференция в ТАСС-Урал с главой свердловского ГИБДД Юрием Деминым. Екатеринбург, демин юрий
Юрий Демин рассказал о порядке действия новых ПДДФото: Владимир Жабриков © URA.RU

За отсутствие на автомобиле знака «Шипы» автомобилистов начнут штрафовать с 1 декабря. Об этом «URA.RU» сообщил начальник ГИБДД Свердловской области Юрий Демин.

«Все автомобилисты, пользующиеся шипованными колесами, должны разместить на стекле знак „Шипы“. Действовать знак будет с 1 декабря по 1 марта. За отсутствие знака предусмотрен штраф 500 рублей. Летом знак можно не снимать, он никому не мешает», — объяснил глава ГИБДД.

Кроме того, Юрий Демин сообщил, что на дорогах увеличивается количество приборов видеофиксации. Помимо полицейских, этим занялись по договору и гражданские лица.

«В рамках государственно-частного партнерства на особо опасных участках доро уже работают 37 комплексов фиксации, в ближайшее время мы увеличим их до 52», — добавил Юрий Демин.

Александр Лукманов
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