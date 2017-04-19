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19 апреля 2017
Главные новости Москвы
13:43  19 апреля 2017 0

Иосифу Кобзону сделали срочную операцию

Послание президента РФ федеральному собранию. Москва., кобзон иосиф
Иосиф Кобзон пока находится в больницеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Врачи провели срочную операцию депутату Госдумы, певцу Иосифу Кобзону. Политика госпитализировали в одну из московских клиник из-за осложнения заболевания.

«Все мы люди смертные, все болеем. Все замечательно — лучше, чем хотелось бы», — рассказал об операции порталу Life.ru сам Иосиф Кобзон.

По какому поводу была операция, не уточняется. Сейчас артист находится под круглосуточным наблюдением врачей, сообщает телеканал 360.

Иосиф Кобзон — известный советский и российский певец, общественный деятель, педагог. С 2003 года — член партии «Единая Россия». С 2011 года занимает пост зампредседателя комитета Госдумы по культуре.

Нина Калинина
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