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19 апреля 2017
18 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
13:49  19 апреля 2017 0

В Екатеринбурге будут судить мать, потерявшую свою шестилетнюю дочь

Пикет Барышев Юревич Бобылева Челябинск, досмотр, пистолет, полиция
Мать "потеряшки" будет привлечена к административной ответственностиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Женщина, шестилетняя дочь которой потерялась накануне в Чкаловском районе Екатеринбурга, будет привлечена к ответственности. Об этом «URA.RU» сообщили в городском управлении МВД. Материалы переданы в суд.

Накануне 40-летнюю женщину доставили в отдел полиции. «В ходе ее опроса было установлено, что ее дочь Варвара, 2011 года рождения, ушла гулять в 17.00, а мать вернулась с работы в 21.30, — рассказали агентству в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. — Она с мужем и бабушкой искали дочь самостоятельно, поэтому потеряли драгоценное время! Родители даже не обратились за помощью в полицию».

Новость по теме
«Благодаря помощи СМИ». Полиция Екатеринбурга отыскала мать потерявшейся девочки

Как рассказали агентству в городском управлении полиции, мать Варвары воспитывает четверых несовершеннолетних детей, проживает с мужем и бабушкой. Она будет привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ («неисполнение родительских обязанностей»). Статья предусматривает предупреждение или штраф в размере от 100 от 500 рублей.

Вечером 18 апреля в офис управляющей компании на ул. Бисертской, 29 зашла маленькая девочка, которая сообщила, что она потерялась. Работники УК немедленно позвонили в полицию. Полицейские, доставившие девочку в отдел, выяснили, что ей 6 лет и она проживает вместе с мамой и двумя двухлетними братьями.

Девочка назвала свои данные, а также имя и фамилию матери, однако своего адреса не знала. Полиция Екатеринбурга обратилась к СМИ за помощью в розыске родителей. После публикации фотографии девочки в информагентствах в полицию обратилась соседка этой семьи.

Андрей Гусельников
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© Служба новостей «URA.Ru»
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