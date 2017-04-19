14:27 19 апреля 2017 1

Член правительства Свердловской области Сергей Зырянов получает около 3,3 млн в год Фото: Василий Гришин © URA.RU

Декларации о доходах членов правительства Свердловской области за 2016 год опубликованы в среду, 19 апреля. Как обычно, часть самых богатых свердловских министров обязана благосостоянием своим супругам.

Тройку возглавляет Татьяна Зырянова, супруга главы МУГИСО Сергея Зырянова. Ее годовой доход — около 33,7 млн рублей. Ездит она, если судить по декларации, на Porsche Cayenne, единолично владеет двумя земельными участками общей площадью около 3000 кв. метров, двумя жилыми домами (400 метров общей площади) и 1,5 квартиры (вторая половина жилья площадью в 115 кв. метров принадлежит самому главе мингосимущества).

Также в ее собственности находится 10 нежилых помещений, их площадь — около 3000 «квадратов». Вероятнее всего, это помещения екатеринбургского завода резинотехнических изделий (РТИ) — супругу министра называют одной из владелиц этого предприятия.

Сам министр по управлению госимуществом указал в декларации доход в 3,2 млн рублей, шесть квартир и аж четыре гаража. Их размеры потрясают — два по 2,2 тысячи квадратных метров и один — на 900. Возможно, речь идет о местах в комплексах — в декларации указано, что в собственности у него 1\50, 2\50 и 1\52 этих помещений. Также у министра МУГИСО есть трогательный 12-метровый гараж — находится он в Болгарии.

На втором месте — супруга Владимира Тунгусова, Наталья, чей годовой доход — около 20 млн рублей. В ее собственности находятся Lexus RX 350, земельный участок более 2000 кв. метров и жилой дом площадью 169,8 кв. метров. Сам глава администрации задекларировал 23 млн рублей, и это самый высокий показатель среди всех членов кабмина. У Владимира Георгиевича в собственности два автомобиля Lexus LS 600Н, земельный участок на 2082,0 кв. метров и дом на 139,6 кв. м.

На третьем месте — супруга министра соцзащиты Свердловской области Андрея Злоказова. Она ездит на Cadillac GMT 166 SRX, в собственности — земельный участок 1890,0 кв. метров. Общий доход жены министра за 2016 год — 17,4 млн рублей. Доход самого Злоказова за прошлый год составил 2,3 млн рублей, ему принадлежит полквартиры (48,4 кв. метров) и жилье площадью 136,2 кв. метров.