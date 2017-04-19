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19 апреля 2017
13:54  19 апреля 2017 0

Юлия Самойлова прилетела в Пермь. Как развлекают и чем кормят певицу. ФОТО

Юлия Самойлова прилетела в Пермь вместе с мужем Алексеем около 4 утраФото: Василий Кучумов
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Певица Юлия Самойлова, которой запретили выступать на «Евровидении» в Киеве, приехала в Пермь. Сейчас она готовится к своему концерту с местным хором «Млада», перед которым примет участие в закладывании аллеи в центре города. Об этом «URA.RU» рассказал организатор концерта Юлии Самойловой Василий Кучумов.

Юлия Самойлова прилетела в Пермь вместе с мужем Алексеем около 4 утра. Замечаний к аэровокзалу у звездной пары не было. Супруги поселились в гостинице «Урал», которая расположена рядом с залом краевой филармонии, где выступит певица. Юлии и Алексею уже доставили в номер обед: мясное плато, овощное плато, фруктовое плато, цезарь с креветками, чай черный с лимоном, белый хлеб и карпаччо из семги.

Днем певица примет участие в закладывании яблоневой аллеи возле памятника «Легенда о пермском медведе» напротив ЦУМа. Точное время мероприятия пока неизвестно.

Напомним, концерт Юлии Самойловой состоится в Перми в среду, 19 апреля, в краевой филармонии. После него запланирована пресс-конференция певицы.

Анна Белкина
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