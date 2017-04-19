14:14 19 апреля 2017 0

Владимир Тунгусов - самый богатый член свердловского правительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Свердловские политики отчитались в своих доходах за 2016 год. Сначала были опубликованы сведения о доходах главы региона Евгения Куйвашева, следом появились данные о членах правительства. «URA.RU» оперативно проанализировало документ и представило трех самых богатых министров области.

На первом месте в нашем топ-3 оказался глава администрации губернатора Свердловской области Владимир Тунгусов. За 2016 год серый кардинал Екатеринбурга задекларировал доход в 23 млн рублей. У Тунгусова в собственности есть земельный участок площадью 2082 квадратных метров и жилой дом площадью 139 квадратных метров. Ездит чиновник на двух «Лексус LS 600Н».

Жена Владимира Георгиевича заработала за год 20,4 млн рублей. У нее в собственности есть еще один огромный участок (2023 квадратных метра) и жилой дом (169,8 квадратных метра). Судя по документу, это имущество находится и в пользовании Владимира Тунгусова. Добирается супруга главы администрации до своих владений на люксовом внедорожнике «Лексус RX 350».

На втором месте — свердловский министр строительства Михаил Волков, назначенный на высокий пост в ноябре 2016-го. До этого он работал в УГМК замдиректора по капстроительству и инвестициям. Если верить документу, чиновник за 2016 год получил доход в 6 млн рублей. У него есть земельный участок (1309 кв. м.) и две квартиры в долевой собственности (143,9 кв. м. и 121,9 кв. м.). Ездит министр на «Тойота Auris».

При этом на супругу Волкова, которая за год заработала 251 тысячу рублей, оформлено пять земельных участков (их общая площадь 2 514 кв. м.), жилой дом (257,2 кв. м.), квартира (65,8 кв. м.) и доля в квартире площадью 143,9 кв. м. Кроме того, жена чиновника владеет двумя нежилыми помещениями (примерно по 30 «квадратов»), автомобилями ВАЗ 21061 и «Мазда CX-9».

Замыкает тройку самых богатых чиновников свердловского правительства министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов. Он за 12 месяцев заработал «скромные» 5,8 млн рублей, на которые содержит долю в квартире (149,1 кв. м.) и гараж (16,4 кв. м.). У чиновника даже нет своих автомобилей, «Тойота RAV4» и «Лексус RX 350» оформлены на его жену, которая не имеет дохода, но владеет квартирой (80,7 кв. м.) и долей в квартире площадью 143,9 кв. м. Такая же доля у несовершеннолетнего ребенка Кузнецова. Еще у двоих его детей в пользовании есть квартира площадью 126 квадратов.

Зарплаты всех свердловских министров в таблице от «URA.RU»: