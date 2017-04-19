{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,98
Динамика за 2 недели
Евро 59,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
19 апреля 2017
14:05  19 апреля 2017 0

Группа ЧТПЗ представила России образовательный «Хай-тек»

ЧТПЗ Челябинск, деталь, тройник
ЧТПЗ располагает высокими технологиями и в сфере образованияФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Более шестисот человек стали участниками конференции, где Группа ЧТПЗ представила передовой опыт подготовки рабочих кадров. Трехдневное мероприятие состоялось в рамках Московского международного салона образования, сообщили «URA.RU» в пресс-службе компании. За это время прошло около 20 дискуссионных сессий, методических семинаров и мастер-классов.

Уральские трубники представили проект стандарта, где сформулированы требования к дуальной системе для среднего профессионального образования на примере Группы ЧТПЗ: от методического обеспечения учебного процесса и организации практики до оценки и мониторинга результативности обучения и профориентационной работы.

«Дуальная модель образования востребована не только на высокотехнологичном промышленном производстве, но и в других отраслях. Сейчас в 20 пилотных регионах внедряется региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста, базовым элементом которого является практико-ориентированное обучение. В решении этого вопроса Агентство инвестиционного развития поддерживает представленный Группой ЧТПЗ опыт, считая его тиражируемым», — высоко оценила концепцию директор департамента поддержки кадрового обеспечения промышленного роста АСИ Юлия Ханьжина.

Кроме того, Группа ЧТПЗ и Первоуральский политехникум заключили соглашение о сетевой реализации образовательных программ. Программа предусматривает подготовку кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности по сквозным рабочим профессиям на основе государственно-частного партнерства.

Цель I Всероссийской научно-практической конференция «Дуальное образование: стандарты, технологии, лучшие практики» — выявить тенденции и перспективы стандартизации систем управления и методического обеспечения среднего профобразования, в том числе на основе государственно-частного партнерства.

Помимо Группы ЧТПЗ, организаторами I Всероссийской научно-практической конференция «Дуальное образование: стандарты, технологии, лучшие практики», выступили Международная ассоциация корпоративного образования (МАКО) и Агентство стратегических инициатив (АСИ).

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров