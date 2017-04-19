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19 апреля 2017
Главные новости Москвы
14:20  19 апреля 2017 1

Установлена причина крушения сухогруза в Черном море. На поиски экипажа вылетели вертолеты Минобороны

Гонка героев 2016. Екатеринбург, вертолет, военная авиация, ввс россии
Военные вертолеты будут искать экипаж затонувшего судна с воздухаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

На поиски экипажа сухогруза «Герои Арсенала» вылетели военные вертолеты Минобороны. Они будут патрулировать акваторию Черного моря в районе, где потерпел крушение корабль.

Как пояснили «Федеральному агентству новостей» в МЧС, в поисках участвуют 139 спасателей, которые прочесывают место гибели судна с воздуха и с воды. Ситуация осложняется штормом.

По предварительным данным, крушение сухогруза произошло из-за того, что сильный удар волны расколол корабль пополам, после чего он затонул. Семь членов экипажа числятся пропавшими без вести.

По факту крушения судна возбуждено уголовное дело, сообщили в Южном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России, пишет «Национальная служба новостей».

Сухогруз «Герои Арсенала», следовавший из порта Азов в Турцию, затонул в Керченском проливе во время шторма в ночь на 19 апреля. На его борту находились 12 человек. По предварительным данным, спасти удалось одного моряка — гражданина Украины.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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