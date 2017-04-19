14:49 19 апреля 2017 0

Жуткое зрелище представляет собой территория заброшенного предприятия Фото: Дмитрий Ивашевский

Экологическая ситуация на заброшенном красноуральском химзаводе в Свердловской области грозит катастрофой городу. Природоохранная прокуратура в ближайшее время начнет проверку завода.

Доступ на территорию заброшенного химзавода в Красноуральске, где на улице были разбросаны тонны тротила, по-прежнему остается свободным, а охрана на воротах находится лишь для вида. После таяния снега местный активист сходил на завод и зафиксировал на фото и видео то, что там происходит. На заводе сейчас наблюдается апокалипсис, по зрелищности не слабее Чернобыля.

«Крупные глыбы тротила, которые сразу бросались в глаза во дворе, убрали. Но небольшие куски тротила встречаются то здесь, то там, на каждом шагу. На мой взгляд, в общей сложности тротила на улице все еще находится несколько тонн, — рассказал „URA.RU“ житель Красноуральска по имени Дмитрий. — Кроме того, в разных местах произошла утечка химикатов».

Из хранилищ произошла утечка мононитротолуола — опасного вещества, используемого при изготовлении взрывчатки.

Из десяти хранилищ с нитрозилсерной кислотой осталось только три. Остальные порезали на металлолом, а тысячи тонн кислоты вылили просто на землю. Возле предприятия образовалось целое озеро из кислоты.

Кроме того, на металл порезали аппараты нитрования нитротолуола. «Оранжевые глыбы на видео — это содержимое аппаратов нитрования, которое просто вывалили наружу. Это щелоки с высокой концентрацией тротила», — пояснил «URA.RU» бывший инженер-технолог завода Тамара Еремеева.

В межрайонной природоохранной прокуратуре Нижнего Тагила уже увидели свежие съемки с территории заброшенного завода.

«Мы будем проводить проверку на заводе, — сообщил „URA.RU“ помощник нижнетагильского межрайонного природоохранного прокурора Сергей Тюрин. — Сложность возникла из-за недавней продажи предприятия и смены собственника. По закону мы должны предварительно связаться с собственником предприятия. После этого в зависимости от формы собственности определить структуры, которые необходимо будет подключить к проверке».

Красноуральский химзавод был эвакуирован на Урал с Украины в годы войны и стал одним из четырех предприятий Союза, выпускавших тротил. До недавнего времени он подчинялся управлению боеприпасов Федерального агентства промышленности, в 2010 году перешел в частные руки. В 2013 году собственником завода стала Лариса Губайдуллина.

Весной 2016 года выяснилось, что на территории предприятия в свободном доступе разбросаны как минимум 63 тонны тротила. В отношении Ларисы Губайдуллиной возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах». Однако женщина больше не является владелицей предприятия, объекты заброшенного завода купил предприниматель из Перми Дмитрий Кормщиков.