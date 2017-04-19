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19 апреля 2017
14:35  19 апреля 2017 0

«Есть еще переписка про проституток для Навального». ФБК ответил на обвинения в создании «черной кассы»

Открытие штаба Алексея Навального. Тюмень, навальный алексей
Соратники оппозиционера Алексея Навального ответили на обвинения в создании "черной кассы"Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Директор Фонда по борьбе с коррупцией Роман Рубанов заявил, что информация о денежных средствах, якобы переведенных неизвестными на счета соратников Алексея Навального, недостоверна и является «самоделом». В то же время в разговоре с корреспондентом «URA.RU» он признался, что «не изучал их [документы]».

Накануне, 18 апреля, ресурс InfoTrader, занимающийся размещением перехваченной хакерами переписки известных политиков, обнародовал очередную серию разоблачений. Так, информация непосредственно касается получения средств директором Фонда борьбы с коррупцией и соратником Алексея Навального Романом Рубановым.

Ранее Навальный неоднократно заявлял, что финансирование ФБК и его расследований осуществляется абсолютно прозрачно. Однако документы, выложенные в открытый доступ хакерами, свидетельствуют о том, что речь идет о более чем 25 миллионах рублей, поступивших за два года от неизвестных лиц на персональные счета Рубанова в «Альфа-Банке». В дальнейшем данные средства, согласно опубликованным данным, выводились переводами соратникам Навального.

Открытие штаба Алексея Навального. Тюмень, навальный алексей
Соратники Навального опровергают существование серых схем финансирования
Фото: Николай Бастриков © URA.RU

«Не очень понятно, что это за документы. Они либо слиты откуда-то… Они взломали либо „Альфа-Банк“, либо ФСБ. По-моему, эта новость прекрасна», — заявил Рубанов.

Позднее он оговорился, что, скорее всего, «ни того, ни другого не произошло». «Соответственно, эти документы недостоверны», — подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, произошедшее отнюдь не новость. «Они постоянно публикуют какие-то документы… Есть еще переписка, где говорится, что Леонид Волков [руководитель предвыборного штаба Алексея Навального] заказывал проституток для Навального», — сказал Рубанов.

Обнародованную информацию о «черной кассе» Навального он назвал «самоделом». На вопрос корреспондента «URA.RU» о том, не намерен ли ФБК обращаться в суд, Рубанов ответил, что не очень понятно, с кем судиться.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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