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19 апреля 2017
Главные новости Москвы
14:32  19 апреля 2017 0

Огромный астероид «Скала» стремительно приближается к Земле. ВИДЕО

Открытая лицензия от 07.10.2016. Планеты, кулак, космос, планета, астрономия
Астероид сблизится с ЗемлейФото: pixabay.com

Астероид 2014 JO25, получивший название «Скала», к вечеру среды, 19 апреля, приблизится к Земле на опасное расстояние 1,8 млн километров. Как утверждают в NASA, небесное тело можно будет разглядеть в простой любительский телескоп.

Ученые успокаивают, что «Скала» не столкнется с нашей планетой. Благодаря тому, что астероид хорошо отражает солнечный свет, его можно будет разглядеть из любой точки планеты, пишет портал Life.ru.

В следующий раз астероид приблизится к Земле только через 500 лет.

Нина Калинина
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