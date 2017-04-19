14:52 19 апреля 2017 0

Полицейского заподозрили в краже денег у копейской бабушки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полицейского из Копейска, города — спутника Челябинска — подозревают в краже у старушки денег на собственные похороны. Преступление выявил зампрокурора города совместно с сотрудниками ФСБ, сообщили «URA.RU» в надзорном ведомстве.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Пожилая копейчанка обратилась в прокуратуру с жалобой на то, что сначала цыгане под видом сцработников обманули ее и похитили 60 тыс. рублей, а после приезда следственной группы исчез денежный сертификат Сбербанка на предъявителя в 167,5 тыс. рублей. Старушка объяснила, что эти деньги накопила на похороны, чтобы ее родственники сняли в банке необходимую сумму, не дожидаясь полугодового срока получения наследства.

Женщина ходила в отдел полиции и разговаривала с приезжавшими к ней оперативниками, но те отрицали причастность к воровству сертификата. Тогда пенсионерка отправилась в прокуратуру. Сотрудники надзорного ведомства и ФСБ выяснили, что на следующий день после происшествия ранее судимый житель в филиале Сбербанка снял всю сумму по сертификату. Мужчину задержали.

Он признался, что полицейский попросил его обналичить сертификат за 2,5 тыс рублей. Силовик привез рецидивиста в банк на своей машине. Когда тот снял деньги, отдал ему долю и пересчитал оставшиеся 165 тыс. рублей. Полицейский посоветовал выбросить паспорт, чтобы потом заявить, что документом воспользовались неизвестные мошенники.

Зампрокурора Копейска Владимир Силаев подтвердил корреспонденту «URA.RU» факт завершения проверки, но отказался сообщать подробности. Он лишь добавил, что материалы переданы в местный следственный отдел для возбуждения уголовного дела сразу по трем статьям: п. «в» ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий), ч. 1 ст. 158 (кража) и ст. 175 (сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем) УК РФ.