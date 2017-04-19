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19 апреля 2017
18 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
14:57  19 апреля 2017 0

Власти Екатеринбурга банкротят пятизвездочный отель бывшего депутата

Торжественный прием губернатора в честь дня России.Екатеринбург, коньков владимир
Владимир Коньков заявил, что долг перед администрацией уже погашенФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге собираются обанкротить компанию «Гостинично-развлекательный комплекс «Евразия», которая принадлежит семье бизнесмена, экс-депутата Владимира Конькова и управляет пятизвездочным отелем Ramada. Иск в Арбитражный суд Свердловской области подала администрация города, судя по электронной картотеке дел.

Мэрия предъявила ответчику сумму исковых требований — 8,59 млн рублей. Других документов к делу пока не приложено.

Владимир Коньков в беседе с «URA.RU» заявил, что суд указал неверную сумму долга. Якобы она на самом деле составляет около 4 млн рублей. «Долг вчера был оплачен, но, видимо, из-за того, что я имею отношение к „Евразии“ и критикую сотрудников администрации, меня решили так „укусить“», — заявил собеседник агентства.

Структуры компании «Маяк», основанной Коньковым, регулярно судятся с мэрией из-за счетов за аренду.

В 2015 году администрация уже обращалась в суд с банкротным иском против «Евразии», потребовав оплатить аренду в размере 2,6 млн рублей и пени в размере 627 тыс. рублей. Однако должник погасил задолженность в полном объеме и производство было прекращено.

Сергей Дианов
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