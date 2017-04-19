15:08 19 апреля 2017 0

Вартовчане шутят: «Будь как больница — никогда не сдавайся» Фото: Эльдар Булатов © URA.RU

Заместитель губернатора ХМАО-Югры по строительству и ЖКХ Дмитрий Шаповал отчитался перед депутатами о ситуации с известным окружным долгостроем — клинической больницей на 1100 мест в Нижневартовске.

В центральной городской библиотеке проходит выездное заседание фракции «Единая Россия» региональной Думы. Депутаты и чиновники собрались в учреждении после эвакуации из-за пожара в здании местной администрации. По мнению народных избранников, затянувшаяся стройка может стать причиной проблем на предстоящих выборах президента России в 2018 году, сообщил «URA.RU» в среду, 19 апреля, источник с места событий.

Как заявил парламентариям Дмитрий Шаповал, актуальная дата ввода объекта в эксплуатацию — декабрь 2019 года. По данным управления капитального строительства Югры, готовность инженерных сетей составляет 80%. Господин Шаповал отметил, что власти региона реализуют механизмы общественного контроля за ходом строительства. «В частности, в Нижневартовске есть видеокамеры. Используем принципы проектного управления», — заявил замгубернатора.

Глава думской фракции «Единая Россия» Наталья Западнова усомнилась в доводах выступающего. «Если мне не изменяет память, проектное управление подразумевает четко расписанные задачи и сроки. А у вас этого ничего нет. Я зайду в словарь и посмотрю, что такое проектное управление, чтобы у нас не было разночтений в понятийном аппарате», — прокомментировала госпожа Западнова.

Вице-спикер Александр Сальников выразил сочувствие коллегам, работающим в Нижневартовске. По мнению парламентария, вартовчане остались «с этим долгостроем один на один».

«Большая просьба Дмитрию Викторовичу [Шаповалу]… Уже не знаю, как обращаться… У нас выборы в 2018-м. Мы их не переживем», — заметил господин Сальников.

Господин Шаповал рассказал парламентариям о чудесах проектного управления Фото: Эльдар Булатов © URA.RU

Если верить информации главы фирмы ООО «Версо-Монолит», возводящей больницу, Дильгама Мамедова, работы ведутся в соответствии с графиком, подрядчики намерены построить объект в установленные сроки. «В следующем году, весной, все блоки будут стоять, каркас будет завершен. Проблемы есть. Кризис, сами знаете. Но мы в силах сделать этот проект. На объекте будут работать 500 человек. 80% — своими силами, 20% —субподрядчики», — прокомментировал господин Мамедов.

Заместитель председателя Думы Нижневартовска Сергей Землянкин обратил внимание, что на сегодняшний момент работы на стройплощадке не ведутся. «Некоторую иронию вызывают у жителей города этот отчет и эти сроки. Жители спрашивают, когда начнутся работы, а не когда введут в эксплуатацию», — заявил политик.

Как уже сообщало «URA.Ru», возведение клиники началось в 2011 году, когда власти Югры совместно с правительством Тюменской области решили построить в Нижневартовске мультифункциональную больницу нового поколения. Из бюджетов трех регионов в рамках программы «Сотрудничество» на возведение первой очереди строительства было выделено около 4 млрд рублей. Первым подрядчиком выступила московская фирма «Строй-Престиж». Компания, получив авансирование в размере 200 млн рублей, так и не начала работы, а впоследствии ушла с объекта.

Компания «Версо-монолит» зашла на строительство больницы летом 2013 года. На протяжении всего времени строительства объект неоднократно посещали губернатор ХМАО Наталья Комарова, а также глава Тюменской области Владимир Якушев. Среди жителей Нижневартовска объект давно стал поводом для насмешек и ироничных высказываний в социальных сетях.