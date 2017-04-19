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Главные новости Пермского края
15:00  19 апреля 2017 0

«Расскажите о каждом участке». Глава Прикамья проинспектировал трассу Пермь — Екатеринбург

Поездка губернатора Решетникова в Верещагинский район и встреча с партактивом Единой России. Пермь, решетников максим
Глава региона похвастался перед аграриями своими познаниями в сельском хозяйствеФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Врио губернатора Пермского края Максим Решетников в рамках поездки в Кунгурский район осмотрел участок федеральной трассы Пермь — Екатеринбург и посетил агрохолдинг. Глава региона похвастался перед аграриями своими познаниями в сельском хозяйстве.

В среду, 19 апреля, Максим Решетников провел заседание правительства, после чего направился в Кунгурский район. Первым пунктом программы его визита стала проверка ремонта части федеральной трассы Пермь — Екатеринбург. Глава региона потребовал детального рассказа от дорожников: «У нас есть видеокамеры — давайте, расскажите о каждом участке, чтобы у жителей было понимание».

Затем врио губернатора направился в Кыласовское сельское поседение. Здесь агрохолдинг «Русь» строит молочный комбинат на 2000 голов с максимальной механизацией производства, который будет самым большим в крае. «Не могу не продемонстрировать глубокие познания в сельском хозяйстве: привязное или беспривязное содержание?» — пошутил глава региона про содержание скота.

Он также поинтересовался, сколько человек будет работать на предприятии и каков уровень их зарплат. Решетникову ответили, что комплекс рассчитан на порядка 300 рабочих мест. Зарплата планируется в среднем на уровне 30 тысяч.

В рамках сегодняшней поездки врио губернатора также посетит Белогорский Свято-Николаевский монастырь, а вечером в рамках праймериз «Единой России» по выдвижению кандидата на выборы губернатора в Кунгуре встретится с активом партии.

Стефан Савелли
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