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19 апреля 2017
18 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
14:54  19 апреля 2017 0

Главный продавец китайских игрушек оплатит расходы «Урала»

Чемпионат России 2015-2016: ФК
У футболистов "Урала" появился новый спонсорФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания «Сима-ленд» стала спонсором футбольного клуба «Урал». Как сообщили в пресс-службе команды корреспонденту «URA.RU», партнерские отношения рассчитаны «на длительный срок и предполагают многоплановое сотрудничество».

Футболисты свердловского клуба уже вышли с нашивками на форме в виде логотипа «Сима-ленда» в матче против «Томи», который состоялся 16 апреля. Кроме того, баннеры компании разместятся на рекламных носителях домашнего стадиона. «Футболисты „Урала“ будут активно привлекаться к участию в популяризации спорта в рамках совместных мероприятиях клуба и компании „Сима-ленд“», — добавили в пресс-службе.

Ранее «URA.RU» писало, что компания «Сима-ленд» стала новым спонсором хоккейного клуба «Автомобилист». Основатель компании «Сима-ленд» Андрей Симановский получил премию «Человек года — 2016».

«Сима-ленд» — один из крупнейших в России оптовый интернет-магазин товаров народного потребления, владеющий также гипермаркетом в Екатеринбурге. Как сообщается на сайте компании, фирма была основана в 2000 году и в то время специализировалась на поставке сувениров из Китая, в дальнейшем спектр товаров и поставщиков существенно расширился.

Сергей Дианов
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