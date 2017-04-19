FIFA не может найти спонсоров для российского ЧМ-2018

15:03 19 апреля 2017 0

FIFA не хватает спонсоров Фото: Mariya Butd/Flickr

У FIFA возникли сложности с поиском новых спонсоров к чемпионату мира 2018 года в России. На данный момент заключено 10 контрактов, хотя спонсорами мундиаля в Бразилии в 2014 году были 20 крупнейших компаний.

Как пишет издание Financial Times, международные и местные предприятия не спешат становиться спонсорами из-за финансовых затрат и репутационных рисков. В частности, как сообщают «Ведомости», западные компании отказываются от спонсорства из-за присоединения Крыма к России.

Кроме того, на нежелание спонсоров вкладывать деньги в мундиаль, повлиял скандал в самой FIFA, в результате которого были задержаны несколько спортивных чиновников и отстранен от должности президент федерации Йозеф Блаттер.

Пока спонсировать ЧМ-2018 согласился только один российский партнер FIFA — «Альфа-Банк». Намерение спонсировать ЧМ-2018 подтвердил китайский производитель электроники и бытовой техники Hisense. Сделка оценивается в 100 млн долларов. Партнерами FIFA традиционно являются Adidas, Coca-Cola, Wanda, «Газпром», Hyundai, Visa, к спонсорам ЧМ-2018 добавились также Budweiser и McDonald’s.