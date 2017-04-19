FIFA не может найти спонсоров для российского ЧМ-2018

|
19 апреля 2017
|
Загрузка...
|
Самое комментируемое
|+394
|«У Ройзмана этого не было». В Кургане не поделили бизнес на наркоманах
|+321
|Секс-скандал в Екатеринбурге. Мужчина спасает четырехлетнюю дочь, попавшую к БДСМ-педофилу. ФОТО, ВИДЕО
|+183
|Россия рискует не прокормить всех пенсионеров. «Спасти могут только мигранты»
|+165
|«Не смей оскорблять Россию». Наш дипломат отчитал постпреда Великобритании при ООН. ВИДЕО
|+136
|«Не уверен, что мы созрели до референдума о смертной казни»
Настоящее Пользовательское соглашение (далее — «Соглашение») регламентирует отношения между ООО «Ура.ру» (далее — Общество) – российским информационным агентством и физическим или юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем (далее – Пользователь) по использованию сайта ura.ru (далее – Сайт). Настоящее Соглашение является публичной офертой Общества. Используя Сайт, в том числе, путем просмотра страниц и материалов Сайта, добавления информации, Пользователь подтверждает, что он ознакомлен и согласен с настоящим Пользовательским соглашением и означает присоединение Пользователя к настоящему Соглашению и безоговорочное принятие его условий путем осуществления конклюдентных действий.
Принимая настоящее Соглашение, Пользователь:
Общество оставляет за собой право:
Общество не несет ответственности: