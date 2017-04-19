15:10 19 апреля 2017 0

Двукратная чемпионка мира по бодибилдингу Наталья Проскурякова попросила ввести в поликлиниках отдельный кабинет для выдачи справок Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Ввести в тюменских поликлиниках отдельный кабинет со специальным физкультурным врачом для выдачи справок горожанам предложил чиновникам горздрава депутат городской Думы Наталья Проскурякова. По её словам, сейчас люди тратят по три недели на оформление допуска к сдаче норм ГТО.

Проскурякова пояснила, что в этом году по закону все россияне, желающие сдать нормы ГТО или принять участие в любом культурно-массовом мероприятии, включая «Лыжню России», должны получить медицинский допуск. Пока, отметил депутат, тюменцы жалуются на то, что в поликлиниках по месту жительства врачи зачастую их просто не понимают.

«Вопрос горит, количество желающих заниматься физкультурой и спортом у нас выросло за последние годы в несколько раз», — пояснила Наталья Проскурякова, отметив, что обращается к чиновникам как посол ГТО с просьбой активизировать эту работу.

«Две-три недели уходит, чтобы пройти всех специалистов», — сообщила она.

Глава городского департамента здравоохранения Игорь Крючков отмел все претензии, заявив, что проблем с получением таких справок-допусков в Тюмени нет. Осмотр физкультурного врача, по его словам, требуется только тем, кто профессионально занимается спортом. В поликлиниках любой житель может пройти профосмотр и «без проблем получить справку». Его поддержала депутат от Лесобазы Альбина Селезнева. Она заявила, что справки теперь требуются для участия в любом культурном мероприятии, даже если человек будет петь песни. За неделю допуск получить вполне реально, «поликлиники сразу дают, в этом плане вопросов нет», — заявила она.