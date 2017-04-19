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19 апреля 2017
Главные новости Москвы
15:14  19 апреля 2017 0

Власти Киева вводят запрет на поставки угля из России. Альтернативу нашли в США

Кузбасс. Угольные разрезы. Краснобродский, уголь, белаз, добыча угля, угольная руда
Украинские власти собрались возить уголь из СШАФото: Александр Мамаев © URA.RU

В правительство Украины поданы документы о запрете импорта угля из России. Об этом заявил глава министерства энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

«Министерство подало в кабмин документы о том, чтобы запретить ввоз с российской стороны энергетической группы угля», — сказал Насалик, его слова приводит «Газета.Ru».

Чиновник подчеркнул, что Украина планирует заключить контракт на поставку угля антрацитовой группы из США. Как пишет «Федеральное агентство новостей», Насалик заявил журналистам, что покупка угля у Америки крайне выгодна и по логистике (выигрыш составит 60%), и по цене. «Они нам сказали, что сейчас готовы давать 300—350 тысяч тонн в месяц, это за год 3,5-4 миллиона тонн. Если мы договоримся по этому контракту, то нам не будут нужны все остальные», — заявил Насалик.

Из-за дефицита угля на Украине перестали работать пять ТЭС. Так, на теплоэлектростанции в Славянске, как сообщает информагентство Nation News, закончился антрацитовый уголь, который добывается в Донбассе. Из-за этого вдвое увеличилась нагрузка на Луганскую ТЭС в городе Счастье. Полностью остановлена работа на Змиевской, Приднепровской, Трипольской, Криворожской ТЭС.

Нина Калинина
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