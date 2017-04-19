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19 апреля 2017
Главные новости Москвы
15:19  19 апреля 2017 0

Американский сенатор требует лишить Россию ЧМ-2018 по футболу

Реконструкция Центрального стадиона. Екатеринбург, стройка, рабочий, реконструкция центрального стадиона
Несколько матчей ЧМ пройдут на стадионе в ЕкатеринбургеФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Сенатор США Ричард Блюменталь намерен отправить в ФИФА официальное обращение с предложением лишить Россию права проведения на своей территории чемпионата мира по футболу в 2018 году, пишет «Газета.ру».

«Надеюсь, мое письмо поддержат лучшие люди из ФИФА. Но при необходимости я готов предпринимать дальнейшие шаги для продвижения этой идеи. Право проведения ЧМ — больше чем просто символический жест. Это как награда для России. Она позволяет Путину быть большим человеком на мировой сцене и поддерживает его эго», — заявил политик.

Сейчас в нескольких городах России, в том числе и в Екатеринбурге, идет активная подготовка к мундиалю. Футбольные матчи чемпионата пройдут летом следующего года.

Лев Истомин
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