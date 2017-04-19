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19 апреля 2017
Главные новости Москвы
15:32  19 апреля 2017 0

«Это норма?» Соцсети взбудоражило обнаженное селфи Елены Малышевой. ФОТО

Открытая лицензия на 28.07.2015. Эмоции.Люди., страда, удивление, ужас
Такого не ожидал увидеть никтоФото: Pixabay

В соцсетях опубликовано фото практически обнаженной популярной телеведущей передачи о здоровье Елены Малышевой. Снимок появился в популярном аккаунте «Типичная Малышева», автор которого ведет микроблог от лица телеведущей.

Фото вызвало большой интерес у пользователей Twitter, часть из которых полагает, что снимок не является подлинным и даже указывает на признаки использования фотошопа (особенно если присмотреться к золотой цепочке). Другие предполагают, что это не так важно. Saratov zbs: «Жизнь никогда не будет прежней». Кончита Дальвадорес: «Тундры таежные! Просто жизнерадостная фотка. Мне нравится. Позитив!». «Теперь я ее снова зауважал», — говорит Nesebr. «Это норма?» — задается вопросом Спартак Али-Бабаивич.

Впрочем, некоторые после публикации фото, решили занести аккаунт Малышевой в черный список.

Сама Елена Малышева пока никак не прокомментировала снимок.

Лев Истомин
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