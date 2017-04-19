15:23 19 апреля 2017 0

УГМК и мэрия Екатеринбурга договорились Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрация Екатеринбурга в лице сити-менеджера Александра Якоба заключила соглашение с УГМК в лице генерального директора Андрея Козицына о передаче участка земли на Уралмаше (ул. Кировградская, 30а).

На этом месте глава горно-металлургической компании построит к концу года ледовую арену, которая впоследствии перейдет в собственность города.