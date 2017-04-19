{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,18
Динамика за 2 недели
Евро 60,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
19 апреля 2017
Главные новости Москвы
15:52  19 апреля 2017 3

Медведев назвал Навального политическим проходимцем

ИННОПРОМ: день первый и визит Дмитрия Медведева. Екатеринбург, медведев дмитрий
Премьер не стал зацикливаться на вопросе о расследовании НавальногоФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российский премьер Дмитрий Медведев во время отчета перед депутатами Госдумы ответил на просьбу прокомментировать громкое расследование фонда оппозиционера Алексея Навального.

По словам Медведева, он не намерен обсуждать «абсолютно лживые продукты политических проходимцев». Вопрос поступил от депутата от КПРФ Николая Коломейцева, который поинтересовался, как премьер намерен защититься от нападок Навального, передает корреспондент «URA.RU» из зала заседаний Госдумы.

«Я уже на эту тему высказывался, могу лишь еще раз сказать и вам: я не буду специальным образом комментировать абсолютно лживые продукты политических проходимцев, — заявил Медведев. — Считаю, что и уважаемая мною фракция Коммунистической партии Российской Федерации должна от этого воздерживаться».

После реплики Дмитрия Медведева, спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что страна уже один раз пострадала, в первую очередь КПСС.

«URA.RU» ведет прямую трансляцию из зала заседаний Госдумы.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров