16:54 19 апреля 2017 0

Людям не называют даже примерных сроков погашения долгов Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Около 450 сотрудников Режникеля не полностью получили зарплату за март. Такое произошло впервые за все время работы предприятия. Сотрудникам не называют срок погашения долгов. Из-за недостатка финансирования невозможно продолжить и сокращение штата закрывающегося предприятия.

На «Режникеле» сотрудники получили только часть от зарплаты марта. «60% только дали. Остальное даже не обещают. Пока все молчат — люди надеялись, что будет один-два дня задержки и все выплатят, но этого не произошло», — говорит собеседник агентства. Речь идет не о тех, кого увольняют по сокращению штатов, а о тех, кто сейчас продолжает работать на предприятии», — уточняют собеседники «URA.RU».

По их данным, зарплату не получает примерно половина списочного состава организации — около 450 человек, то есть все, кто еще числится на предприятии.

Источник агентства уверен, что на счете предприятия нет денег из-за прекращения выплат со стороны головного предприятия — «Уфалейникель» и кредитного учреждения, которое сотрудничало с предприятием — Бинбанка. И это будет означать распродажу завода по частям. «Речь идет уже о продаже товарно-материальных ценностей с завода, так как финансирование прекращено, а зарплату оставшимся платить нужно», — рассказывает один из сотрудников компании. Он говорит, что задержка зарплаты на заводе происходит в первый раз за много лет, хотя останавливают производство далеко не впервые.

Отсутствие средств влияет и на процесс сокращения сотрудников. В январе на закрывающемся из-за кризиса «Режникеле» работало около 900 человек, к июню тут должно остаться только сто. По сокращению в марте было уволено только 120 человек

«Работникам завода было обещано, что в апреле будет продолжена процедура законного сокращения, но сейчас все отменено из-за отсутствия средств», — говорит собеседник агентства.

На самом предприятии на просьбу прокомментировать ситуацию с задержкой зарплаты коротко ответили: «Это неправда». Более развернутых комментариев получить не удалось — ответственный за общение с прессой помощник директора находится в отпуске.

О приостановке производства на заводе «Режникель» из-за низких цен на продукцию завода стало известно в январе этого года. Сначала речь шла о том, что для сотрудников будет введен режим вынужденного простоя (им платят две трети оклада), но позже было принято решение, что завод будет остановлен полностью, а примерно 900 человек останутся без работы. Предполагалось, что сотрудники уйдут по сокращению штата, то есть им будут сделаны все полагающиеся в таких случаях выплаты. Сокращение предполагалось сделать поэтапным. Одновременно власти области и собственники завода говорили, что готовы искать инвестора, чтобы он развил на площадках новое производство. Как уверяют сотрудники завода, им об этом неизвестно.

Никелевый завод в городе Реж (Свердловская область) начал работать более 80 лет назад. Его основное производство — плавка на трех шахтных печах руды и получение никелевого штейна (заготовок для выплавки металла). Предприятие принадлежит группе «Русникель». В нее же входит связанное с «Режникелем» в единую технологическую цепочку ЗАO «Уфалейникель» (Челябинская область). Последнее предприятие считается головным — именно тут идет выплавка металла, который потом продается на мировых биржах.

Цены на на продукцию «Режникеля» стремительно падают. За десять лет они стали меньше в четыре раза: в 2007 году стоимость достигала 40 тысяч долларов за тонну, теперь — только 10 тысяч долларов. Одновременно растут затраты на производство. Например, с 8,5 до 18 тыс. рублей за тонну выросли цены на кокс, без которого нельзя произвести никель. По итогам 2015 года чистый убыток только «Режникеля» составил 437,7 млн рублей (данных за 2016 год пока нет).