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19 апреля 2017
16:54  19 апреля 2017 0

На уральском предприятии закончились деньги на зарплаты. Сократить сотрудников тоже не могут

Деньги, пять тысяч, зарплата, деньги, рубли
Людям не называют даже примерных сроков погашения долговФото: Александр Елизаров © URA.RU
новость из сюжета:
Увольнения из-за кризиса
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Около 450 сотрудников Режникеля не полностью получили зарплату за март. Такое произошло впервые за все время работы предприятия. Сотрудникам не называют срок погашения долгов. Из-за недостатка финансирования невозможно продолжить и сокращение штата закрывающегося предприятия.

На «Режникеле» сотрудники получили только часть от зарплаты марта. «60% только дали. Остальное даже не обещают. Пока все молчат — люди надеялись, что будет один-два дня задержки и все выплатят, но этого не произошло», — говорит собеседник агентства. Речь идет не о тех, кого увольняют по сокращению штатов, а о тех, кто сейчас продолжает работать на предприятии», — уточняют собеседники «URA.RU».

По их данным, зарплату не получает примерно половина списочного состава организации — около 450 человек, то есть все, кто еще числится на предприятии.

Источник агентства уверен, что на счете предприятия нет денег из-за прекращения выплат со стороны головного предприятия — «Уфалейникель» и кредитного учреждения, которое сотрудничало с предприятием — Бинбанка. И это будет означать распродажу завода по частям. «Речь идет уже о продаже товарно-материальных ценностей с завода, так как финансирование прекращено, а зарплату оставшимся платить нужно», — рассказывает один из сотрудников компании. Он говорит, что задержка зарплаты на заводе происходит в первый раз за много лет, хотя останавливают производство далеко не впервые.

Отсутствие средств влияет и на процесс сокращения сотрудников. В январе на закрывающемся из-за кризиса «Режникеле» работало около 900 человек, к июню тут должно остаться только сто. По сокращению в марте было уволено только 120 человек

«Работникам завода было обещано, что в апреле будет продолжена процедура законного сокращения, но сейчас все отменено из-за отсутствия средств», — говорит собеседник агентства.

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На самом предприятии на просьбу прокомментировать ситуацию с задержкой зарплаты коротко ответили: «Это неправда». Более развернутых комментариев получить не удалось — ответственный за общение с прессой помощник директора находится в отпуске.

О приостановке производства на заводе «Режникель» из-за низких цен на продукцию завода стало известно в январе этого года. Сначала речь шла о том, что для сотрудников будет введен режим вынужденного простоя (им платят две трети оклада), но позже было принято решение, что завод будет остановлен полностью, а примерно 900 человек останутся без работы. Предполагалось, что сотрудники уйдут по сокращению штата, то есть им будут сделаны все полагающиеся в таких случаях выплаты. Сокращение предполагалось сделать поэтапным. Одновременно власти области и собственники завода говорили, что готовы искать инвестора, чтобы он развил на площадках новое производство. Как уверяют сотрудники завода, им об этом неизвестно.

Никелевый завод в городе Реж (Свердловская область) начал работать более 80 лет назад. Его основное производство — плавка на трех шахтных печах руды и получение никелевого штейна (заготовок для выплавки металла). Предприятие принадлежит группе «Русникель». В нее же входит связанное с «Режникелем» в единую технологическую цепочку ЗАO «Уфалейникель» (Челябинская область). Последнее предприятие считается головным — именно тут идет выплавка металла, который потом продается на мировых биржах.

Цены на на продукцию «Режникеля» стремительно падают. За десять лет они стали меньше в четыре раза: в 2007 году стоимость достигала 40 тысяч долларов за тонну, теперь — только 10 тысяч долларов. Одновременно растут затраты на производство. Например, с 8,5 до 18 тыс. рублей за тонну выросли цены на кокс, без которого нельзя произвести никель. По итогам 2015 года чистый убыток только «Режникеля» составил 437,7 млн рублей (данных за 2016 год пока нет).

Дарья Косинцева
© Служба новостей «URA.Ru»
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