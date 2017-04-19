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19 апреля 2017
Главные новости Москвы
16:12  19 апреля 2017 0

Бузова и Нагиев поцеловались на красной дорожке. ФОТО

Бузова недолго была одна (архивное фото)Фото: Instagram Ольги Бузовой

Звезды экрана Ольга Бузова и Дмитрий Нагиев обменялись поцелуями на премьере кинокартины «Кухня. Последняя битва», которая состоялась в столичном кинотеатре «Октябрь».

Перед показом звезды эстрады и телевидения прошлись по красной ковровой дорожке. На премьере побывала телеведущая и певица Ольга Бузова, чтобы поддержать своего друга Дмитрия Нагиева, который снялся в новом фильме, пишет Life.ru.

Во время общения с прессой к Бузовой неожиданно подошел Нагиев, заключил девушку в нежные объятья, и пара обменялась поцелуями. На самом показе пара не присутствовала, покинув заведение по отдельности.

Пара обменялась горячими поцелуями
Фото: LIFE/ Игорь Шиляев

Лев Истомин
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