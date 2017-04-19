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19 апреля 2017
18 апреля 2017
17 апреля 2017
16:38  19 апреля 2017 0

Телекомпания Комаровой оштрафована за акцию в Совете Федерации

Надписи и знаки. Ханты-Мансийск., телекомпания югра
У ОТРК "Югра" - проблемы с надзорными органамиФото: Александр Елизаров © URA.RU

Управление УФАС по ХМАО-Югре оштрафовало на 200 тыс. рублей телерадиокомпанию «Югра», принадлежащую правительству автономного округа. По мнению антимонопольного органа, ОТРК, занимаясь организацией Дней Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в Совете Федерации летом прошлого года (акция была направлена на популяризацию региона на федеральном уровне), нарушила закон о госзакупках. Об этом сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального УФАС.

Телерадиокомпания, разыгрывая тендер, не разработала и не разместила на соответствующем сайте документацию о закупках. Материалы дел, возбужденных против ОТРК, поступили к антимонопольщикам от Ханты-Мансийской межрайонной прокуратуры.

«По результатам рассмотрения дел, должностным лицом Ханты-Мансийского УФАС России в отношении окружной телерадиокомпании „Югра“ вынесены постановления о наложении административного штрафа в размере 200 тысяч рублей», — отмечают в ведомстве.

ОТРК «Югра» регулярно выступает в качестве посредника во время сделок между властями автономного округа и бизнес-структурами. По мнению инсайдеров, помимо организации крупных мероприятий, ранее телерадиокомпания также занималась распределением финансирования для негосударственных средств массовой информации.

Эльдар Булатов
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