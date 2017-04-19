Челябинские чиновники наняли священников для изгнания злых духов

16:43 19 апреля 2017 0

Челябинский чиновник изгнал злых духов из кабинета (архивный снимок) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинских чиновников обвинили в мракобесии после попытки руководителя государственного учреждения изгнать злых духов с помощью священников. Скандал произошел в ОГБУК «Государственного научно-производственного центра по охране культурного наследия», сообщили «URA.RU» сотрудники ведомства.

Началось все с сокращения ставки старшего специалиста по работе с архивами. Занимавшая должность женщина подала жалобы в трудинспекцию и прокуратуру с просьбой проверить законность решения начальства. Отношение руководства к ней ожидаемо ухудшилось.

Странные вещи начали происходить неделю назад. «Сначала начальница перестала пускать к себе в кабинет специалиста, который попал под сокращение. Заявила, что после нее приходится выгребать какой-то порошок. Обстановка и так нервная, а тут началась какая-то мистика. Апогей настал вчера [18 апреля], когда мы застали трех священников, выходивших из кабинета руководителя. Они пошли умываться в санузел, после чего удалились. Видимо, изгоняли злых духов. Мы понимаем, весна, луна, но это уже ни в какие рамки не лезет», — возмущается одна из сотрудниц.

Исполняющая обязанности директора учреждения Татьяна Большакова признала, что конфликт имеет место. «После попавшего под сокращения специалиста приходится выгребать порошок белого цвета. Я даже составила соответствующий акт. В следующий раз отдадим вещество на экспертизу. А со священниками я обсуждала перспективный проект. Они приехали из Свердловской области. Больше сказать ничего не могу», — отметила руководитель структуры.

Специалист, которую сокращают, отказалась от комментариев и просила не называть ее имя.