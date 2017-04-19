{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,18
Динамика за 2 недели
Евро 60,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
19 апреля 2017
18 апреля 2017
16:43  19 апреля 2017 0

Челябинские чиновники наняли священников для изгнания злых духов

Первый молебен на месте строительства кафедрального собора Рождества Христова. Митрополит Никодим. Челябинск., митрополит никодим
Челябинский чиновник изгнал злых духов из кабинета (архивный снимок)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинских чиновников обвинили в мракобесии после попытки руководителя государственного учреждения изгнать злых духов с помощью священников. Скандал произошел в ОГБУК «Государственного научно-производственного центра по охране культурного наследия», сообщили «URA.RU» сотрудники ведомства.

Началось все с сокращения ставки старшего специалиста по работе с архивами. Занимавшая должность женщина подала жалобы в трудинспекцию и прокуратуру с просьбой проверить законность решения начальства. Отношение руководства к ней ожидаемо ухудшилось.

Странные вещи начали происходить неделю назад. «Сначала начальница перестала пускать к себе в кабинет специалиста, который попал под сокращение. Заявила, что после нее приходится выгребать какой-то порошок. Обстановка и так нервная, а тут началась какая-то мистика. Апогей настал вчера [18 апреля], когда мы застали трех священников, выходивших из кабинета руководителя. Они пошли умываться в санузел, после чего удалились. Видимо, изгоняли злых духов. Мы понимаем, весна, луна, но это уже ни в какие рамки не лезет», — возмущается одна из сотрудниц.

Исполняющая обязанности директора учреждения Татьяна Большакова признала, что конфликт имеет место. «После попавшего под сокращения специалиста приходится выгребать порошок белого цвета. Я даже составила соответствующий акт. В следующий раз отдадим вещество на экспертизу. А со священниками я обсуждала перспективный проект. Они приехали из Свердловской области. Больше сказать ничего не могу», — отметила руководитель структуры.

Специалист, которую сокращают, отказалась от комментариев и просила не называть ее имя.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров