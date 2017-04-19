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19 апреля 2017
Главные новости Москвы
16:51  19 апреля 2017 0

Самойлова вместо выступления на «Евровидении» споет в храме Христа Спасителя

Самойлова Юлия, самойлова юлия
Самойлова решила спеть в храмеФото: Личная страница Самойловой Юлии в instagram
новость из сюжета:
Евровидение в Киеве
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Российская певица Юлия Самойлова, которой отказали в допуске на музыкальный конкурс «Евровидение-2017» в Киеве, 25 апреля выступит в храме Христа Спасителя.

Исполнительница поучаствует в пасхальном концерте хора «Сорок Сороков», компанию ей составят финалист шоу «Голос» Эмиль Кадыров и победитель телевизионного проекта «Фактор А» Александр Щербаков, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее Европейский вещательный союз отказал России в праве участия в очередном «Евровидении», так как страна отказалась от предложенных альтернатив. До этого СБУ приняло решение не пускать на Украину Самойлову из-за того, что в 2015 года певица принимала участие в музыкальном фестивале, который проходил в Крыму.

Лев Истомин
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