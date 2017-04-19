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19 апреля 2017
Главные новости Москвы
17:00  19 апреля 2017 0

Редакция «Новой газеты» получила письмо с белым порошком из Грозного

Клипарт. Октябрь. Часть II, почта россии, письма, почтальон
Точный адрес отправителя на конверте не указалиФото: Илья Московец © URA.RU

В среду, 19 апреля, в редакцию «Новой газеты» доставили письмо из Грозного, на котором не был указан подробный обратный адрес. Внутри оказался белый порошок неизвестного происхождения. Послание было адресовано «руководству газеты».

После получения опасного письма в редакцию прибыли сотрудники МЧС и полицейские, пишет zona.media.

На минувшей неделе «Новая газета» выступила с заявлением из-за угроз в адрес своих сотрудников после того, как издание опубликовало материалы о пытках и убийствах геев в Чечне.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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