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17:22  19 апреля 2017 0

Тысячи ямальцев привьют от сибирской язвы

Прививки от гриппа Курган, укол, шприц, прививка от гриппа
Прививку от сибирской язвы с начала года уже получили полторы тысячи ямальцевФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Окружные власти планируют привить от сибирской язвы около 8,2 тыс. жителей Ямала. Более полутора тысяч из них уже получили свою дозу вакцины. Цифры были озвучены на совещании по вакцинации, которое провел губернатор округа Дмитрий Кобылкин.

Среди уже привитых специалисты, работающие в убойных комплексах, на разделке туш, обработке кожевенного материала, ветеринарные и зоотехнические работники, сотрудники лабораторий и учреждений здравоохранения, оленеводы. Кроме того, ревакцинацию проходят те, кто уже получал прививки в прошлом году во время вспышки опасной инфекции. Процедура предписана производителем вакцины для выработки устойчивого иммунитета.

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Пресс-служба регионального правительства напоминает, что специалистами предстоит привить более 700 тыс. оленей, выпасаемых в 377 стадах. Эти цифры еще предстоит уточнить после отела.

«Мы обязаны четко и оперативно отработать в этом году. Силами и средствами все службы обеспечены. Прошу разработать детальную карту вакцинации с регулярным мониторингом её исполнения. Основные задачи, которые стоят перед нами: обеспечить безопасность жителей тундры, акваторий, оленеводческих хозяйств и продукции агропромышленного комплекса», — цитирует губернатора пресс-служба окружного правительства.

Мероприятия по вакцинации уже начались. Региональные власти закупают необходимое оборудование, подготавливают специалистов. По предварительным подсчетам, все противоэпидемические мероприятия, направленные на профилактику сибирской язвы в регионе, обойдутся ямальскому бюджету примерно в половину миллиарда рублей.

Вячеслав Егоров
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