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19 апреля 2017
18 апреля 2017
17 апреля 2017
17:58  19 апреля 2017 0

В Кургане выбрали территории, куда вложат федеральные миллионы. Список

Места отдыха горожан (проблемы) Курган, бошняковский сквер
Бошняковский сквер включен в список в качестве резервного объектаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Девять территорий Кургана попали в список мест, подлежащих благоустройству в рамках партийного проекта «Городская среда» в 2017 году. Такое решение приняла общественная комиссия в среду, 19 апреля.

Как сообщил «URA.RU» депутат гордумы Игорь Прозоров, в перечень вошли: скейт-парк в ЦПКиО, привокзальная территория у памятника Невежину, сквер у памятника Пичугину, сквер имени Мальцева в Заозерном, территории у школ №43 и №40, сквер по ул. Перова, 16-18, территория у дома культуры им. Горького, а также Бошняковский сквер, который решили включить на случай, если хватит финансов.

На каждый проект в среднем предполагается потратить 3,5 млн рублей. На объектах предусмотрен комплекс работ: укладка тротуарной плитки, установка лавок и урн, монтаж освещения, озеленение. На пришкольных территориях оборудуют спортивные объекты. Всего в этом году на обустройство мест общественного пользования Курган получил 30 млн рублей.

На благоустройство дворовых территорий в рамках программы Курган потратит 60 млн рублей. По словам Игоря Прозорова, горожане проявили заинтересованность. Подали уже более 50 заявок с полным пакетом документов, которые охватывают более 80 домов. Еще порядка 200 заявок на доработке. Комиссия будет отбирать объекты по балльной системе. Заявки принимаются до 3 мая, перечень документов есть на официальном сайте мэрии Кургана, а также департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области.

Заявленные дворы, которые не попадут в программу этого года, будут в приоритетном порядке рассматриваться при формировании программы на 2018—2022 гг. Об этом говорилось в среду, 19 апреля, на круглом столе в региональном отделении ОНФ.

Анна Бояркина
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